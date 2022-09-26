В сборной Аргентины забронировано место для Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался относительно звездного нападающего команды Лионеля Месси.

«Месси всегда очень мотивирован, он хочет всегда выходить в стартовом составе. Пока я занимаю пост наставника команды, так и будет. Если Лео будет полностью готов, место в основе зарезервировано за ним. Здесь нечего обсуждать, это особый случай», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. На счету 35-летнего нападающего 88 голов в 163 поединках.

На чемпионате мира – 2022 «альбиселесте» сыграют в одной группе с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.