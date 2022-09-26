Неймар оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о нынешнем поколении национальной команды.

«Думаю, это лучшая сборная с момента моего дебюта. Наша команда стала сильнее и сыграннее, мы готовы к большим победам. У нас очень сильная атака, у каждого футболиста своя определенная роль. Плюс нас объединяет общая цель. Мы играем как настоящая команда, у нас отличные шансы пройти далеко на чемпионате мира», - передает слова Неймара Telefoot.

Напомним, что Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. На мундиале подопечные Тите сыграют в группе с командами Сербии, Камеруна и Швейцарии.