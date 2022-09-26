Нигматуллин назвал лучшего вратаря сборной России

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделил мнением о том, кто в данный момент является первым номером сборной России.

«Сафонов - явный первый номер в сборной. Матвей – голкипер молодой, ему нужен постоянный опыт выступлений за сборную, а с такими играми сейчас большой дефицит», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные сборная России повела товарищескую встречу с национальной командой Киргизии. Подопечные Валерия Карпин одержали волевую победу со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.