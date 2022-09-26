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Баженов считает, что Карпин должен остаться в сборной России

 
26 Сентября 2022 • 07:07 Комментировать

Экс-нападающий столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной России.

«Нужно продлить контракт с Карпиным. На данный момент это идеальная кандидатура. Сборная точно нужна и важна для футбола. К ней все стремятся. Это часть механизма», - передает слова Баженова издание «Чемпионат».

Напомним, что в последнем поединке сборная России на выезде встречалась с командой Киргизии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

Срок действующего трудового соглашения 53-летнего тренера рассчитан до конца нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Никита Баженов
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