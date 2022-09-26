Саутгейт ответил на вопрос об отставке в случае провала на ЧМ-2022

Нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста в случае неудачного выступления команды на чемпионате мира – 2022.

«Я не глупый человек и все хорошо понимаю. Сейчас занимаюсь подготовкой команды к чемпионату мира, нам нужно добиться хорошего результата. Прекрасно понимаю, что мое будущее зависит от этого выступления. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что действующий контракт защитит меня», - передает слова тренера The Guardian.

На групповой стадии чемпионата мира в Катаре сборная Англии сыграет в группе В. Ее соперниками будут команды США, Ирана и Уэльса.