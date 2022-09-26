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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт ответил на вопрос об отставке в случае провала на ЧМ-2022

 
26 Сентября 2022 • 06:25 Комментировать

Нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста в случае неудачного выступления команды на чемпионате мира – 2022.

«Я не глупый человек и все хорошо понимаю. Сейчас занимаюсь подготовкой команды к чемпионату мира, нам нужно добиться хорошего результата. Прекрасно понимаю, что мое будущее зависит от этого выступления. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что действующий контракт защитит меня», - передает слова тренера The Guardian.

На групповой стадии чемпионата мира в Катаре сборная Англии сыграет в группе В. Ее соперниками будут команды США, Ирана и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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