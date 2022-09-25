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Чемпионат мира по футболу 2022

Кака назвал главных фаворитов чемпионата мира

 
25 Сентября 2022 • 21:39 Комментировать

Бывший футболист сборной Бразилии Кака рассказал, кто поборется за победу на предстоящем мундиале.

«Европейский футбол очень хорош, а с появлением Лиги наций УЕФА южноамериканские сборные стали реже встречаться с топ-соперниками из Европы в товарищеских играх. Это делает нас менее конкурентоспособными.

Однако Бразилия и Аргентина имеют отличные шансы выиграть чемпионат мира – обе команды располагают отличным составом. Один из главных конкурентов – Франция, в составе которой очень много великолепных игроков. Кроме того, это действующие чемпионы мира. Можно выделить Испанию, Германию и Португалию с Криштиану Роналду, а также Бельгию, которая обычно проигрывает в решающий момент, но всё ещё очень сильна», – приводит Marca слова Кака.

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Кака Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции Чемпионат Мира
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