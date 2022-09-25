​В Германии объявили суммы премий для игроков сборной за выступления на чемпионате мира

В 2018 году сборная Германии провалилась на чемпионате мира в России, не сумев даже выйти из группы. В Катар немецкие футболисты идут с серьёзной мотивацией. Между тем, Немецкий футбольный союз установил суммы премий для футболистов. В обсуждениях принимали участие четыре игрока – Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Йозуа Киммих и Илкай Гюндоган. Схема бонусных выплат была опубликована на официальном сайте Союза. Выглядит она так:

Выход из группы – 50 000 евро;

Выход в 1/4 финала – 100 000 евро;

Выход в 1/2 финала – 150 000 евро;

3 место – 200 000 евро;

2 место – 250 000 евро;

1 место – 400 000 евро.

Суммы, указанные выше, представляют собой выплату для каждого футболиста.

Сборная Германии на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Японии, Испании и Коста-Рики.