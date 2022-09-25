​Месси и другие игроки сборной Аргентины попросят клубы отпустить их на чемпионат мира раньше

Футболисты сборной Аргентины, включая Лионеля Месси, будут просить свои клубы отпустить их на чемпионат мира раньше. Об этом сообщает Doble Amarilla. Идея заключается в том, чтобы аргентинские футболисты не участвовали в матчах своих команд в период с 11 по 14 ноября, то есть в последнем перед мундиалем туре в национальных лигах. Игроки подадут официальную просьбу, которую поддержат Аргентинская федерация футбола и КОНМЕБОЛ.

Таким образом, Лионель Месси может пропустить матч «ПСЖ» пропустить матч против «Осера».

Свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины проведёт 22 ноября. При этом на 16 ноября у команды запланирован товарищеский матч против ОАЭ.