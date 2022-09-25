​Сестра Роналду «ужалила» Месси

По ходу недавнего товарищеского матча сборных Аргентины и Гондураса Лионель Месси оказался на газоне после жёсткого стыка. Футболисты аргентинской сборной вступились за Месси, набросившись на игрока, совершившего фол. На следующий день сборная Португалии играла против Чехии в Лиге наций. В результате одного из столкновений Криштиану Роналду получил повреждение носа.

Сестра Криштиану Роналду Элма Авейру опубликовала в социальной сети два кадра на одной картинке. На одном кадре Роналду с окровавленным носом получает помощь медика, а на втором – Месси лежит на газоне, пока его партнёры предъявляют претензии сопернику за фол.

«Сильные люди не нуждаются в защите», - так подписала эти кадры Элма, «ужалив» тем самым Месси.