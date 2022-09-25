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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сестра Роналду «ужалила» Месси

 
25 Сентября 2022 • 18:20 Комментировать (5)

По ходу недавнего товарищеского матча сборных Аргентины и Гондураса Лионель Месси оказался на газоне после жёсткого стыка. Футболисты аргентинской сборной вступились за Месси, набросившись на игрока, совершившего фол. На следующий день сборная Португалии играла против Чехии в Лиге наций. В результате одного из столкновений Криштиану Роналду получил повреждение носа. 

Сестра Криштиану Роналду Элма Авейру опубликовала в социальной сети два кадра на одной картинке. На одном кадре Роналду с окровавленным носом получает помощь медика, а на втором – Месси лежит на газоне, пока его партнёры предъявляют претензии сопернику за фол.

«Сильные люди не нуждаются в защите», - так подписала эти кадры Элма, «ужалив» тем самым Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии
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Комментарии (5)
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Roni
25 Сентября 2022 в 19:18
Уважаемые имеют партнеров, а другие сидят одни
Alex1972
25 Сентября 2022 в 18:52
Элма, что ты делаешь сегодня вечером?.. Приглашаю тебя на матч ЛЕ... А-ха-ха-ха...👏👏🐝...
ilinoize
25 Сентября 2022 в 19:26
Какая тебе Элма? Ты же петушок и твое очко общественное достояние
Sergey999
25 Сентября 2022 в 19:30
+100500 за коммент)))))))👏👏👏
Sergey999
25 Сентября 2022 в 18:30
Все по делу))) щас алекс начнет усираться)))
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