Кака рассказал, кто будет лидером сборной Бразилии на ЧМ-2022

Экс-футболист мадридского «Реала» и «Милана» Кака поделился мнением о том, кто поведет за собой сборную Бразилии на чемпионате мира – 2022.

«Думаю, этим человеком станет Неймар. Он будет лидером сборной на мундиале в Катаре. Но также важно, чтобы ему оказывали поддержку и другие члены команды. Кроме Неймара, у Бразилии есть Ришарлисон, Винисиус, Рафинья. Это уже не молодежь, подающая надежды, они настоящее сборной», - передает слова Кака Mundo Deportivo.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против Камеруна, Швейцарии и Сербии.