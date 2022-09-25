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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт ответил на вопрос об отставке после провала Англии в Лиге наций

 
25 Сентября 2022 • 10:52 Комментировать

Сборная Англии провально выступила в Лиге наций, вылетев из элитного дивизиона. После этой неудачи главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт высказался насчет возможной отставки.

«Отставка? Думаю, именно я должен поехать со сборной на чемпионат мира. Нам нужно обрести стабильную игру. В матче с Италией мы выглядели достаточно неплохо. Конечно, никому не нравится, когда тебя освистывают, но это часть нашей работы. Все трудности лежат на плечах главного тренера, он должен их решать. Я должен справиться с этим», - цитирует наставника The Mirror.

Мундиаль в Катаре стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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