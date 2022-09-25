Петржела: «У сборной России нет желания играть в матчах, которые ничего не значат»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о победе сборной России над командой Киргизии в товарищеском поединке. Подопечные Валерия Карпина выиграли благодаря голам Соболева и Уткина.

«У российских футболистов нет особого желания играть в матчах, которые ничего не значат. У них нет никакой мотивации. Поэтому неудивительно, что многих не впечатлила игра», - передает слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок завершился победой сборной России со счетом 2:1.

Это был первый матч национальной команды с ноября прошлого года. Решением УЕФА и ФИФА подопечные Карпина отстранены от международных турниров.