В РФС высказались о возможной отмене матча сборных России и Боснии и Герцеговины

В РФС высказались насчет возможного проведения товарищеского поединка между сборными России и Боснии и Герцеговины. По этому поводу поделился мнением директор по развитию Максим Митрофанов.

«Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно десятого числа. Надеемся, что коллеги останутся вне политики, и матч состоится», - передает слова представителя РФС издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что товарищеский поединок сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться на стадионе в Санкт-Петербурге 19 ноября. При этом некоторые боснийские игроки отказались ехать в Россию. В их число попали полузащитник Миралем Пьянич и форвард Эдин Джеко.