Бускетс пожелал успеха Месси на ЧМ-2022

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о бывшем одноклубнике Лионеле Месси, ныне выступающем за французский «ПСЖ». Испанец выразил надежду, что аргентинец успешно выступит на ЧМ-2022.

«Лионелю необходимо выиграть чемпионат мира. Надеюсь, у него все получится. Я считаю его своим хорошим другом, он – лучший игрок мира», - передает слова хавбека Sport.es.

На чемпионате мира – 2022, который стартует во второй половине ноября в Катаре, сборная Аргентины сыграет в одной группе с национальными командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Добавим, что действующим обладателем титула является Франция.