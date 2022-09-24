​Сборные России и Киргизии встретятся снова

В субботу сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче со счётом 2:1. Игра проходила в Бишкеке. В 2023 году россияне и киргизы проведут ещё одну игру – теперь в Москве. Об этом рассказал Медербек Сыдыков, который занимает должность главы Киргизского футбольного союза. Слова функционера приводит «Матч ТВ».

Добавим, что в следующий раз сборная России соберётся в ноябре. Планируется проведение товарищеских матчей против Ирана и Боснии и Герцеговины, хотя планы могут поменяться.

Напомним, что победу сборной России в Бишкеке принесли голы Александра Соболева и Даниила Уткина.