Дзанетти: Месси не надо выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал карьеру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Дзанетти сказал La Gazzetta dello Sport, что Месси не нужно выигрывать чемпионат мира для того, чтобы его считали великим, у него итак впечатляющие показатели. Когда Месси сравнивают с Диего Марадоной, все аргентинцы должны гордиться тем, что в стране было два таких великих футболиста, добавил функционер.

35-летний Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года, за это время он провел 163 матча, в которых забил 88 мячей и сделал 51 результативную передачу. Вместе с национальной командой футболист выиграл Кубок Америки-2021 и стал победителем Финалиссимы-2022.