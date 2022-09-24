Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Дзанетти: Месси не надо выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим

 
24 Сентября 2022 • 18:50 Комментировать (3)

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал карьеру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Дзанетти сказал La Gazzetta dello Sport, что Месси не нужно выигрывать чемпионат мира для того, чтобы его считали великим, у него итак впечатляющие показатели. Когда Месси сравнивают с Диего Марадоной, все аргентинцы должны гордиться тем, что в стране было два таких великих футболиста, добавил функционер.  

35-летний Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года, за это время он провел 163 матча, в которых забил 88 мячей и сделал 51 результативную передачу. Вместе с национальной командой футболист выиграл Кубок Америки-2021 и стал победителем Финалиссимы-2022.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Хавьер Дзанетти Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
24 Сентября 2022 в 19:08
ай меци самый распеаренный хфуцбольный днарь.. войдец в фуцбольную хисторию как сабирацель 7 левых зм.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
24 Сентября 2022 в 19:02
Надо...
ARTUR
24 Сентября 2022 в 19:02
Но Марадона таки был чемпионом мира))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
19:18 · Чемпионат мира 2022
Кичин заявил, что эта сборная России не смогла бы достойно сыграть на чемпионате мира
19:18 · Чемпионат мира 2022
​Видео гола Уткина, который принёс сборной России победу видео
19:12 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «Безусловно, очень долго ждали сбор, поэтому, конечно же, сборная нужна»
18:53 · Чемпионат мира 2022
​Уткин забил в дебютном матче за сборную России
18:50 · Чемпионат мира 2022
Дзанетти: Месси не надо выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться великим 3
18:20 · Чемпионат мира 2022
​Тадич отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины 1
18:16 · Чемпионат мира 2022
Тихонов — о первом тайме матча Киргизия – Россия: Сказать, что понравился футбол — наверное, нет
18:15 · Чемпионат мира 2022
​Карпин сделал 10 замен в перерыве матча сборной России 1
17:53 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России не смогла обыграть Киргизию в первом тайме
17:41 · Чемпионат мира 2022
​Соболев стал автором первого гола сборной России в 2022 году
17:36 · Чемпионат мира 2022
​При Карпине в сборной России было 7 капитанов в 8 матчах
17:29 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл с Гондурасом
16:54 · Чемпионат мира 2022
​В РФС назвали санкции УЕФА и ФИФА незаконными 4
16:28 · Чемпионат мира 2022
​Это’О: Задача сборной Камеруна – финал чемпионата мира
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России
Все новости
Рекомендуем