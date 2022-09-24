​Тадич отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины

Капитан сборной Сербии Душан Тадич отказался от участия в нескольких акциях, которые готовит организационный комитет чемпионата мира 2022 года. Как сообщает HotSports, Тадич не станет носить капитанские повязки в поддержку движения ЛГБТ и в поддержку Украины.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира будут играть сборные Катара и Эквадора.

Сборная Сербии с Душаном Тадичем в составе выступит в группе G вместе с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Добавим, что в Катаре трофей чемпионата мира будет защищать сборная Франции.