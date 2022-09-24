​Тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл с Гондурасом

В ночь с пятницы на субботу сборная Аргентины провела товарищеский матч против Гондураса (победа 3:0). Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони решил не выпускать на поле Пауло Дибалу, который не сыграл в последнем поединке «Ромы» в Серии А из-за ощущения дискомфорта на разминке. Скалони высказался на этот счёт.

«Я решил не рисковать Дибалой. Он нужен мне на гораздо более высоком уровне. Было бы неправильно рисковать им. Думаю, что он будет готов к следующему матчу», - слова Скалони приводит Football Italia.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против Ямайки.