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Чемпионат мира по футболу 2022

​Это’О: Задача сборной Камеруна – финал чемпионата мира

 
24 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О, который в настоящий момент занимает пост президента Федерации футбола Камеруна, высказался о задаче команды на чемпионате мира.

«Наша цель – покинуть чемпионат мира 18 декабря, мы не забываем об этом», - сказал Это’О CRTV после поражения сборной Камеруна в товарищеском матче против Узбекистана (0:2).

Отметим, что 18 декабря пройдёт финал чемпионата мира в Катаре.

Сборная Камеруна на групповой стадии чемпионата мира – 2022 встретится с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Добавим, что в последний раз сборная Камеруна выходила в плей-офф чемпионата мира в 1990 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Самюэль Это'О
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