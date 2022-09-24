В субботу сборная России проведёт первый матч в 2022 году. Команда Валерия Карпина сыграет против Киргизии на выезде в рамках товарищеского матча. Перед игрой футболисты национальной команды погуляли по Бишкеку. Об этом рассказала пресс-служба сборной, опубликовав несколько фотографий.

Матч сборных Киргизии и России стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в обозримом будущем сборная России сможет проводить только товарищеские матчи. Связано это с санкциями УЕФА и ФИФА.