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Чемпионат мира по футболу 2022

​Игроки сборной Аргентины вступились за Месси по ходу матча

 
24 Сентября 2022 • 14:35 Комментировать (1)

В ночь с пятницы на субботу сборная Аргентины проводила товарищеский матч против команды Гондураса. По ходу первого тайма полузащитник Флорес Дейби пошёл в грубый стык против Лионеля Месси, и арбитр зафиксировал фол. После этого игроки аргентинской сборной вступились за своего лидера, набросившись на Дейби. Завязалась потасовка, но эмоции были достаточно быстро погашены.  

Стык с Флоресом Дейби не сбил Лионеля Месси с толку. Звёздный форвард оформил дубль и помог сборной Аргентины разгромить Гондурас со счётом 3:0.

Теперь сборная Аргентины будет готовиться к товарищеской игре против Ямайки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Сентября 2022 в 14:40
Усейн должен выйти в старте...
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