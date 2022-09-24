​Игроки сборной Аргентины вступились за Месси по ходу матча

В ночь с пятницы на субботу сборная Аргентины проводила товарищеский матч против команды Гондураса. По ходу первого тайма полузащитник Флорес Дейби пошёл в грубый стык против Лионеля Месси, и арбитр зафиксировал фол. После этого игроки аргентинской сборной вступились за своего лидера, набросившись на Дейби. Завязалась потасовка, но эмоции были достаточно быстро погашены.

Стык с Флоресом Дейби не сбил Лионеля Месси с толку. Звёздный форвард оформил дубль и помог сборной Аргентины разгромить Гондурас со счётом 3:0.

Теперь сборная Аргентины будет готовиться к товарищеской игре против Ямайки.