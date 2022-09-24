Ачерби назвал причину пропуска ЧМ-2022 итальянцами

Чемпион Европы Франческо Ачерби назвал причины сенсационного пропуска ЧМ-2022 итальянской сборной.

«Вы всегда должны быть скромными против любых команд, иначе вы рискуете проиграть, и поэтому мы не на чемпионате мира», – заявил новичок миланского «Интера» после победы над Англией в интервью Rai Sport. Игрок отметил, что его команда, в отличие от родоначальников футбола, действовала слаженно.

Напомним, что «скуадра адзурра» не попала на второй подряд мундиаль. В стыковом полуфинале подопечные Роберто Манчини уступили с минимальным счётом команде Северной Македонии.

