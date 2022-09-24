Мерсон: «Англия должна ехать на ЧМ-2022 с одной целью»

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а в настоящий момент футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о шансах сборной Англии на чемпионате мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Команда Саутгейта была близка к триумфу на минувшем Евро. Игра на том турнире вселила много оптимизма. С того времени в сборной появились новые талантливые игроки. Я считаю, что Англия должна отправиться в Катар с одной целью. Амбиции команды должны оставаться на прежнем уровне», - передает слова Мерсона Sky Sports.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Англии сыграет против Уэльса, США и Ирана.