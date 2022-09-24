Игрок сборной Аргентины: «Когда начнётся чемпионат мира, мы попадём в ад»

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре.

«Чемпионат мира – грандиозный футбольный турнир, но не скажу, что с нетерпением жду его старта. На таких турнирах очень большое давление, много нервозности… Это непросто для участников.

Я по-прежнему получаю удовольствие от футбола, но иногда мне становится тяжело. Когда же начнется мундиаль, мы попадем в настоящий ад», - передает слова хавбека TycSports.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Польши, Саудовской Аравии и Мексики.