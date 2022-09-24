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Чемпионат мира по футболу 2022

Игрок сборной Аргентины: «Когда начнётся чемпионат мира, мы попадём в ад»

 
24 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре.

«Чемпионат мира – грандиозный футбольный турнир, но не скажу, что с нетерпением жду его старта. На таких турнирах очень большое давление, много нервозности… Это непросто для участников.

Я по-прежнему получаю удовольствие от футбола, но иногда мне становится тяжело. Когда же начнется мундиаль, мы попадем в настоящий ад», - передает слова хавбека TycSports.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Польши, Саудовской Аравии и Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Родриго де Пауль
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