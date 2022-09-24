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Чемпионат мира по футболу 2022

Саттон оценил шансы Англии выиграть ЧМ-2022

 
24 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением о перспективах сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2022 года.

«Англия сейчас показывает не ту игру, с которой можно рассчитывать на победу на мундиале. Когда тренерский штаб ставит состав на игры с топ-соперниками, то выпускает сразу трех центральных защитников. Это выглядит очень трусливо. Думаю, сейчас англичанам сильно не хватает ритма, это четко прослеживается в их матчах», - передает слова Саттона Daily Mail.

На чемпионате мира сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Крис Саттон
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