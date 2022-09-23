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Чемпионат мира по футболу 2022

Кака планирует пробежать Берлинский марафон

 
23 Сентября 2022 • 22:42 Комментировать
Тунис
...
Бразилия
28.09 02:30

Легендарный в прошлом игрок Кака изъявил желание пробежать Берлинский марафон по информации Suddeutsche Zeitung.

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Милана» заявил, что хочет преодолеть 42,2 километра менее чем за три с половиной часа. «Из профессионального спорта я вынес свой менталитет. Но моё тело привыкло к другому движению», — рассказал о своей моральной подготовке экс-полузащитник бразильской национальной команды.

Отметим, что Берлинский марафон является крупнейшим в Германии. На предстоящий забег, который пройдёт 25 сентября, записалось уже 45000 человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Сборная Бразилии
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