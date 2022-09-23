​Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на вопросы в аэропорту из-за частичной мобилизации

В России была объявлена частичная мобилизация. В сложившейся ситуации футболистам сборной в аэропорту Шереметьево перед вылетом на товарищеский матч против Киргизии задавали вопросы. Вопросы касались наличия военных билетов, прохождения воинской службы и так далее.

Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Спрашивали у всех, куда летите, служили ли… Кто-то даже напрягся из-за вопросов», - высказался Карпин после пятничной тренировки сборной России.

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени.