​Названа сумма, которую Погба платил шаману каждый месяц

Брат Поля Погба Матиас продолжает поливать грязью игрока «Ювентуса», даже находясь за решёткой. Как известно, в средине сентября он был арестован по подозрению в вымогательстве.

В серии роликов, публикацию которых Матиас запланировал ещё раньше, он снова рассказывает об обращениях Поля Погба к шаману. Брат футболиста утверждает, что Поль просил колдуна помочь сборной Франции в финале Евро-2016 и «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 2017. Утверждается, что Погба платил шаману каждый месяц от 75 до 100 тысяч евро.

Также Матиас Погба рассказывал, что с помощью потусторонних сил Поль Погба пытался нейтрализовать Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов.