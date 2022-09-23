Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Названа сумма, которую Погба платил шаману каждый месяц

 
23 Сентября 2022 • 18:22 Комментировать

Брат Поля Погба Матиас продолжает поливать грязью игрока «Ювентуса», даже находясь за решёткой. Как известно, в средине сентября он был арестован по подозрению в вымогательстве.

В серии роликов, публикацию которых Матиас запланировал ещё раньше, он снова рассказывает об обращениях Поля Погба к шаману. Брат футболиста утверждает, что Поль просил колдуна помочь сборной Франции в финале Евро-2016 и «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 2017. Утверждается, что Погба платил шаману каждый месяц от 75 до 100 тысяч евро.

Также Матиас Погба рассказывал, что с помощью потусторонних сил Поль Погба пытался нейтрализовать Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Сборная Франции Поль Погба Матиас Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
18:45 · Чемпионат мира 2022
​Назван капитан сборной России на матч в Киргизии
18:41 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на вопросы в аэропорту из-за частичной мобилизации
18:22 · Чемпионат мира 2022
​Названа сумма, которую Погба платил шаману каждый месяц
17:22 · Чемпионат мира 2022
​Все игроки сборной России тренируются в пятницу, матч с Киргизией – в субботу
16:33 · Чемпионат мира 2022
​Карпин оформил дубль в матче за команду РФС
15:51 · Чемпионат мира 2022
​Тренеру сборной Кыргызстана жаль сборную России
15:26 · Чемпионат мира 2022
Игрок сборной Аргентины ударил Месси на тренировке
14:57 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, кто будет судить матч Кыргызстан – Россия
14:51 · Чемпионат мира 2022
​Футболистам сборной России в аэропорту задавали вопросы о частичной мобилизации
14:46 · Чемпионат мира 2022
​В РФС пришли повестки из военкомата
14:00 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев не верит в лёгкую победу России над Киргизией
13:53 · Чемпионат мира 2022
В Армении отреагировали на слова Коваленко о сборной
12:12 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, кто прокомментирует матч Киргизия - Россия
10:43 · Россия. Премьер-лига
Капитан сборной Киргизии раскритиковал легионеров, покинувших Россию 1
09:56 · Чемпионат мира 2022
Гладышев высказался о товарищеских матчах молодёжной сборной России
Все новости
Рекомендуем