​Тренеру сборной Кыргызстана жаль сборную России

Российский футбол оказался под санкциями УЕФА и ФИФА. В сложившейся ситуации сборная России в ближайшее время сможет проводить только товарищеские матчи. Так, в субботу команда Валерия Карпина сыграет против Кыргызстана. Тренер этой команды Александр Крестинин высказался о ситуации российской сборной.

«И по футбольному, и по-человечески жаль сборную России. Сто процентов - спокойно могла бы играть на чемпионате мира», - высказался Крестинин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России пройдёт в субботу, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.