Игрок сборной Аргентины ударил Месси на тренировке

Сборная Аргентины в настоящий момент проводит сбор в США. На страницах Mundo Deportivo было опубликовано видео с тренировочного занятия команды. На нём видно, как Родриго де Пауль несильно ударил Лионеля Месси рукой. Всё это происходило в шуточной форме – футболисты смеялись, как и находящийся рядом Леонардо Паредес.

По данным источника, перед нанесением несильного удара де Пауль сказал Месси такую фразу: «Лео, ты дурак?». Очевидно, перед этим звёздный форвард «ПСЖ» успел что-то сказать партнёру. Об этом можно лишь догадываться, ведь Лео находится к камере спиной.

Отметим, что в ноябре сборная Аргентины отправится в Катар на чемпионат мира.