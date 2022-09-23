​Стало известно, кто будет судить матч Кыргызстан – Россия

В субботу, 24 сентября, сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против Кыргызстана. На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о судьях на эту игру. В поле будет работать 31-летний Данияр Сахи из Казахстана. На бровках ему будут помогать Евгений Бельский и Самат Тергеусизов.

Матч между сборными Кыргызстана и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Отметим, что игра против Кыргызстана будет первой для сборной России в 2022 календарном году.