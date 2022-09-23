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Чемпионат мира по футболу 2022

​Футболистам сборной России в аэропорту задавали вопросы о частичной мобилизации

 
23 Сентября 2022 • 14:51 Комментировать

Сборная России в настоящий момент находится в Кыргызстане, где в субботу команда проведёт товарищеский матч против местной сборной. Перед вылетом в Бишкек представителям сборной, в том числе футболистам, в аэропорту Шереметьево задавали вопросы о частичной мобилизации, объявленной несколько дней назад. Вопросы касались наличия военных билетов и пригодности к прохождению воинской службы. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт», приводя слова Егора Крецана, который работает в РФС.

Ранее появилась информация о том, что некоторые сотрудники Российского футбольного союза получили повестки из военкомата.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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