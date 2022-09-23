​В РФС пришли повестки из военкомата

Сотрудникам Российского футбольного союза (РФС) пришли повестки из военкомата. Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

Отмечается, что речь идёт не о представителях тренерского штаба сборной России. Согласно некоторым данным, повестки получили юрист, один из массажистов и один из администраторов.

Напомним, что на днях в России была объявлена частичная мобилизация.

Сборная России в настоящий момент находится в Кыргызстане. Там в субботу, 24 сентября, команда проведёт товарищеский матч с местной сборной. Игра стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.