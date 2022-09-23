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Гладышев высказался о товарищеских матчах молодёжной сборной России

 
23 Сентября 2022 • 09:56 Комментировать

Форвард молодежной национальной команды России Ярослав Гладышев высказался относительно товарищеских матчей сборной.

«Мое мнение: сборные должны собираться, наигрывать какие‑то связи, играть контрольные и товарищеские матчи, это поможет в будущем. Вдруг нам разрешат играть, и мы будем готовы», – заявил нападающий «Динамо» в интервью «Матч ТВ».

Также молодой футболист оценил наставника сборной Михаила Галактионова. По его словам, наставник очень энергичен и может напихать любому, что ценит сам Гладышев.

Напомним, что первый в этом году спарринг молодёжная команда выиграла у сверстников из Беларуси со счётом 6:1. В субботу предстоит матч против Казахстана.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Ярослав Гладышев
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