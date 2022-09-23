Моуринью: «Тяжело принять то, что произошло со сборной Италии»

Португальский тренер Жозе Моуринью, который занимает пост наставника «Ромы», поделился мнением о непопадании сборной Италии на чемпионат мира – 2022.

«Это тяжело принять. Я вырос в 80-х годах. Тогда сборная Италии была именем нарицательным. Нелегко смириться с тем, что «скуадра адзурра» не поедет на мундиаль. У этой команды есть отличные футболисты, которые обладают огромным талантом. Нет никакого оправдания тому, что они не поедут в Катар», - передает слова специалиста A Bola.

Напомним, что сборная Италии не смогла пройти отбор на чемпионат мира, потерпев сенсационное поражение о Северной Македонии со счетом 0:1.