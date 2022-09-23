Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Боснийский тренер Халилходжич: «Матч с Россией - наглость и провокация»

 
23 Сентября 2022 • 07:29 Комментировать

Известный боснийский тренер Вахид Халилходжич отреагировал на возможную организацию товарищеского поединка между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Эти новости - настоящая наглость и провокация. Все футболисты национальной команды должны отказаться участвовать в этом матче. Нужно сделать все, чтобы игра не состоялась. Если же поединок будет проведен, это будет конец для сборной и федерации футбола страны. Игроков просто не примут обратно клубы после такого», - передает слова специалиста N1.

Ранее о участия в спарринге отказались полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

Матч планируют провести в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Вахид Халилходжич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
07:29 · Чемпионат мира 2022
Боснийский тренер Халилходжич: «Матч с Россией - наглость и провокация»
04:08 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике использует рации для тренировок игроков
22 Сентября
23:59 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи рассказал, что его привлекает в сборной Италии
22:37 · Чемпионат мира 2022
Вслед за тренером немецкой сборной против ЧМ в Катаре высказался и Рюдигер
19:31 · Италия. Серия Б
​Каннаваро: «Мы увлеклись футбольной модой»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев отреагировал на то, что его не берут на матч сборной России
14:52 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не взял одного из вратарей на матч с Кыргызстаном
14:00 · Чемпионат мира 2022
Самедов не ждёт легкой прогулки для России против Киргизии
13:02 · Чемпионат мира 2022
Сафонов высказался о работе с Кафановым
12:53 · Чемпионат мира 2022
Гранат: «Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»
12:43 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал об опасениях вокруг работы в сборной России
12:18 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил, получил ли повестку
12:06 · Чемпионат мира 2022
Сафонов отреагировал на отстранение России от участия на Евро-2024 1
12:06 · Чемпионат мира 2022
Сборная России провела тренировку в полном составе
Все новости
Рекомендуем