Боснийский тренер Халилходжич: «Матч с Россией - наглость и провокация»

Известный боснийский тренер Вахид Халилходжич отреагировал на возможную организацию товарищеского поединка между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Эти новости - настоящая наглость и провокация. Все футболисты национальной команды должны отказаться участвовать в этом матче. Нужно сделать все, чтобы игра не состоялась. Если же поединок будет проведен, это будет конец для сборной и федерации футбола страны. Игроков просто не примут обратно клубы после такого», - передает слова специалиста N1.

Ранее о участия в спарринге отказались полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко.

Матч планируют провести в Санкт-Петербурге 19 ноября.