Луис Энрике использует рации для тренировок игроков

Луис Энрике, главный тренер испанской сборной, боится сорвать голос - и потому он использует для тренировок своих игроков рации, закрепленные на телах футболистов. На это «ноу-хау» обратили внимание наблюдающие за тренировками сборной журналисты.

Они высоко оценили идею, которая позволяет общаться с игроками напрямую, без того, чтобы прерывать тренировки и собирать их вместе, дабы внести коррективы. Теперь коррективы вносятся прямо по рации.

Сборная Испании вовсю готовится к чемпионату мира в Катаре, где команда сыграет в одной группе с немцами, японцами, а также костариканцами.