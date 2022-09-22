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Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи рассказал, что его привлекает в сборной Италии

 
22 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать

Ветеран туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Леонардо Бонуччи продолжает свои выступления и он готов помогать национальной команде даже несмотря на то, что итальянцы будут вынуждены пропустить чемпионат мира в Катаре. Бонуччи дал понять, что будет играть за сборную покуда его будут приглашать.

- Уже двенадцать лет я играю за национальную команду. Мне нравится атмосфера, она в сборной иная, мы находимся вместе на протяжении десяти дней. Я не могу сейчас сказать, приму ли участие в Мундиале 2026 года, но если наставник команды будет меня вызывать, я всегда буду соглашаться, - цитирует игрока ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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