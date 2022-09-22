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Чемпионат мира по футболу 2022

Вслед за тренером немецкой сборной против ЧМ в Катаре высказался и Рюдигер

 
22 Сентября 2022 • 22:37 Комментировать

Немецкий защитник с корнями из Сьерра-Леоне Антонио Рюдигер высказался против чемпионата мира в Катаре, и сделал он это вслед за наставником немецкой команды, который также скептически отнесся к ЧМ. Причина известна - в Катаре «не соблюдают права человека», хотя это почему-то не мешает проводить в этой стране уже много лет Гран-при мотоциклетного чемпионата мира, а с прошлого года еще и Гран-При Формулы-1 - события, не уступающие в значимости и престижу футбольному ЧМ. Но...

- Решение позволить им принять ЧМ было сделано не для фанатов или игроков. Оно показывает, сколь важны деньги в мире футбола, - заявил Рюдигер.

Деньги, однако, важны не только в мире футбола, но, в целом, в том мире, который представляет Рюдигер, они являются мерилом всего и вся, поэтому ему вряд ли стоит удивляться и тем более гневаться...  

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Евро-Футбол.Ру,
Ханс-Дитер Флик Антонио Рюдигер
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