​Карпин не взял одного из вратарей на матч с Кыргызстаном

Валерий Карпин говорил, что не видит смысла брать на товарищеский матч против Кыргызстана сразу четырёх вратарей. Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев не отправится с командой в Бишкек, о чём рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов, чьи слова приводятся на официальном сайте Российского союза.

В составе сборной России остались три вратаря: Антон Шунин, Михаил Кержаков и Матвей Сафонов.

Матч между сборными Кыргызстана и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в ближайшее время сборная России будет проводить лишь товарищеские матчи.