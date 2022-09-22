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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин не взял одного из вратарей на матч с Кыргызстаном

 
22 Сентября 2022 • 14:52 Комментировать

Валерий Карпин говорил, что не видит смысла брать на товарищеский матч против Кыргызстана сразу четырёх вратарей. Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев не отправится с командой в Бишкек, о чём рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов, чьи слова приводятся на официальном сайте Российского союза.

В составе сборной России остались три вратаря: Антон Шунин, Михаил Кержаков и Матвей Сафонов.

Матч между сборными Кыргызстана и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в ближайшее время сборная России будет проводить лишь товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Иван Ломаев
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