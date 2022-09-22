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Чемпионат мира по футболу 2022

Сафонов отреагировал на отстранение России от участия на Евро-2024

 
22 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать (1)
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Вратарь национальной команды России Матвей Сафонов поделился мнением об отстранении сборной от участия в отборочной стадии Евро-2024.

«Мне хотелось бы поиграть на больших турнирах. Обидно, что такие события происходят, когда я в сборной, но мы не можем это исправить. Поэтому будем ждать дальнейших событий», – заявил голкипер «Краснодара» изданию Sport24. Тем не менее Матвей считает необходимыми любые поединки в футболке национальной команды.

Недавно тренер вратарей сборной Виталий Кафанов назвал Сафонова первым номером, однако сам страж ворот «быков» заявил, что не знал об этом ранее.

На счету Матвея семь игр за российскую команду, в которых он пропустил шесть голов. Все его встречи прошли в прошлом календарном году.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России евро-2024 Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Витаминович Алексей
22 Сентября 2022 в 13:32
Жалко, что редкие хорошие российские игроки не имеют возможности себя показать на нормальных соревнованиях
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