Сафонов отреагировал на отстранение России от участия на Евро-2024

Вратарь национальной команды России Матвей Сафонов поделился мнением об отстранении сборной от участия в отборочной стадии Евро-2024.

«Мне хотелось бы поиграть на больших турнирах. Обидно, что такие события происходят, когда я в сборной, но мы не можем это исправить. Поэтому будем ждать дальнейших событий», – заявил голкипер «Краснодара» изданию Sport24. Тем не менее Матвей считает необходимыми любые поединки в футболке национальной команды.

Недавно тренер вратарей сборной Виталий Кафанов назвал Сафонова первым номером, однако сам страж ворот «быков» заявил, что не знал об этом ранее.

На счету Матвея семь игр за российскую команду, в которых он пропустил шесть голов. Все его встречи прошли в прошлом календарном году.

