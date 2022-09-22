Сборная России провела тренировку в полном составе

У сборной России нет кадровых проблем на сегодняшний день. Как информирует ТАСС, национальная команда проводит тренировочное занятие в полном составе.

Сбор подопечных Валерия Карпина проходит в Новогорске с 19 по 22 сентября. После его завершения национальная команда отправится в Бишкек, где проведет контрольную встречу со сборной Кыргызстана. Спарринг запланирован на субботу, 24 сентября.

На этой неделе стало известно, что сборную России не допустили к жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Континентальный турнир пройдет на футбольных полях Германии.