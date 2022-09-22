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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России провела тренировку в полном составе

 
22 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать

У сборной России нет кадровых проблем на сегодняшний день. Как информирует ТАСС, национальная команда проводит тренировочное занятие в полном составе.

Сбор подопечных Валерия Карпина проходит в Новогорске с 19 по 22 сентября. После его завершения национальная команда отправится в Бишкек, где проведет контрольную встречу со сборной Кыргызстана. Спарринг запланирован на субботу, 24 сентября.

На этой неделе стало известно, что сборную России не допустили к жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Континентальный турнир пройдет на футбольных полях Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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