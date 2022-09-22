Кузяев не удивился отстранению сборной России от Евро-2024

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев высказался на тему отстранения национальной команды России от участия в чемпионате Европы – 2024.

«Для меня было ожидаемо. Все шло к этому. Воспринял нормально», – заявил полузащитник сборной в интервью Sport24. По его словам, профессионалы прежде всего должны сфокусироваться на футболе, а остального нужно лишь ждать.

Напомним, что 20 сентября РФС подтвердил, что УЕФА не допустит российскую команду до отборочной стадии Евро-2024. Это означает первый пропуск континентального первенства с 2000 года.

В составе национальной сборной Кузяев провёл 42 матча, дважды отличившись в ворота Сан-Марино и Турции.

