Босния и Герцеговина примет решение о поездке в Россию до 10 октября

Руководитель Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович назвал дату, к которой организация примет итоговое решение относительно поездки в Россию.

«Если говорить о матче с Россией, то его проведение согласовано с УЕФА. Но окончательное решение по этому вопросу мы примем сами до 10 октября», – заявил чиновник в интервью Nezavisne Novine.

Напомним, что от поездки в Санкт-Петербург уже отказались сильнейшие игроки боснийской национальной команды, а именно Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Игра на «Газпром Арене» должна пройти 19 ноября. Негативно на возможное проведение матча отреагировали многие функционеры в Боснии и Герцеговине.

