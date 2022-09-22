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Чемпионат мира по футболу 2022

Босния и Герцеговина примет решение о поездке в Россию до 10 октября

 
22 Сентября 2022 • 11:04 Комментировать (1)

Руководитель Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович назвал дату, к которой организация примет итоговое решение относительно поездки в Россию.

«Если говорить о матче с Россией, то его проведение согласовано с УЕФА. Но окончательное решение по этому вопросу мы примем сами до 10 октября», – заявил чиновник в интервью Nezavisne Novine.

Напомним, что от поездки в Санкт-Петербург уже отказались сильнейшие игроки боснийской национальной команды, а именно Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Игра на «Газпром Арене» должна пройти 19 ноября. Негативно на возможное проведение матча отреагировали многие функционеры в Боснии и Герцеговине.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Вицо Зелькович
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Сентября 2022 в 11:39
ай да не будец никакова маца.. скриньте )))
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