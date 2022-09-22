Колосков сомневается, что матч России с Боснией и Герцеговиной состоится

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что думает по поводу потенциального спарринга подопечных Валерия Карпина с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Нет уверенности, что матч состоится. Есть разногласия в исполкоме футбольного союза Боснии и Герцеговины - кто-то за, кто-то против. Не могу гарантировать на 100%, что матч будет», - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении контрольного матча в ноябре. При этом лидеры сборной Боснии и Герцеговины отказались от участия в поединке.

Ближайший спарринг сборная России проведет против Кыргызстана 24 сентября.