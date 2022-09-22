Черчесов высказался об отстранении российских клубов и сборной

Бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов высказал мнение об отстранении российских клубов и сборной.

«В целом — да, ситуация неприятная. И неприятна она не только тем, что тебя там нет, а тем, что не знаешь, до какого времени. Тут главное — не потерять терпение и заниматься футболом», – приводит слова тренера «Ференцвароша» издание «Спорт-Экспресс». По мнению Станислава Саламовича, руководителям команд нужно сконцентрироваться на своей работе.

Напомним, что ранее на этой неделе РФС подтвердил отстранение российской сборной от участия в чемпионате Европы – 2024 в Германии. Текущий сезон еврокубков коллективы РПЛ также пропускают по решению УЕФА от 2 мая.