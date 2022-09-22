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Чемпионат мира по футболу 2022

Эджуке и Муса вызваны в сборную Нигерии

 
22 Сентября 2022 • 08:48 Комментировать

Национальная сборная Нигерии опубликовала заявку на предстоящую товарищескую встречу с Алжиром, которая состоится на следующей неделе.

Как информирует пресс-служба африканской команды, в данный список были включены нападающие Чидера Эджуке и Ахмед Муса.

Стоит отметить, что полноценный контракт Эджуке принадлежит московскому ЦСКА. В настоящий момент форвард выступает за берлинскую «Герту».

В свою очередь Муса поиграл за «армейский» коллектив с 2012 по 2016 год, а также возвращался в команду на правах аренды из «Лестера» в 2018 году.

Матч Алжир – Нигерия состоится 27 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Ахмед Муса Чидера Эджуке
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