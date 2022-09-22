Эджуке и Муса вызваны в сборную Нигерии

Национальная сборная Нигерии опубликовала заявку на предстоящую товарищескую встречу с Алжиром, которая состоится на следующей неделе.

Как информирует пресс-служба африканской команды, в данный список были включены нападающие Чидера Эджуке и Ахмед Муса.

Стоит отметить, что полноценный контракт Эджуке принадлежит московскому ЦСКА. В настоящий момент форвард выступает за берлинскую «Герту».

В свою очередь Муса поиграл за «армейский» коллектив с 2012 по 2016 год, а также возвращался в команду на правах аренды из «Лестера» в 2018 году.

Матч Алжир – Нигерия состоится 27 сентября.