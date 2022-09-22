Блажевич - о матче Боснии с Россией: «Мне стыдно, я глубоко оскорблён»

Бывший рулевой сборной Боснии и Герцеговины Мирослав Блажевич отреагировал на возможное проведение товарищеского поединка против национальной команды России.

«У меня нет оправдания этому. За такое решение никому не будет прощения. Мне очень стыдно, я сильно оскорблен. Если этот поединок все же состоится, последствия этого жеста ощутит на себе весь народ нашей страны», - цитирует специалиста Sportske.

Ранее стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины договорились о проведении спарринга на ноябрь. Лидеры боснийской команды Миралем Пьянич и Эдин Джеко уже отказались от участия в спарринге.