Президент боснийской федерации высказался о матче с Россией

Глава Федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович отреагировал на нежелание некоторых членов национальной команды страны проводить товарищескую встречу со сборной России.

«Много людей, много мнений. Это вполне нормально. Однако я считаю, что очень много негатива вылилось по этому поводу. Каждый имеет право на свое мнение, но не должен навязывать его другим. Что касается матча с Россией, то это исключительно товарищеский поединок, не более. У нас есть согласие со стороны УЕФА. На спарринги запрет не распространяется», - цитирует руководителя Sportske.

Ранее сообщалось, что матч может состояться 19 ноября на «Газпром Арене».