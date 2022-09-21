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Чемпионат мира по футболу 2022

Рюдигер высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре

 
21 Сентября 2022 • 23:13 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» и немецкой национальной команды Антонио Рюдигер негативно относится к проведению ЧМ-2022 в Катаре.

«Решение о присуждении Кубка мира Катару было принято не для болельщиков и не для нас, игроков. Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе», – раскритиковал решение ФИФА игрок «королевского» клуба. Недавно с критикой места проведения мундиаля выступил и наставник сборной Германии Ханси Флик.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия хозяева встретятся против сборной Эквадора. Соперниками «бундестим» на групповой стадии станут Япония, Испания и Коста-Рика соответственно.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира Чм-2022 Антонио Рюдигер
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